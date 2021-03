Martínez-Almeida, ante la decisión de Isabel Díaz Ayuso: “Estoy seguro de que ha tomado la decisión que más le conviene a los madrileños”

Respecto a la influencia que ha tenido en la decisión de Díaz Ayuso de convocar elecciones el próximo día 4 de Mayo, lo sucedido en el gobierno de Murcia, Martínez-Almeida ha sido sincero y no se ha mojado porque no tenía los detalles: “Las valoraciones que estoy haciendo, no es por escaparme que sabe Sonsoles que no me escapo, son muy preliminares”. Y es que el alcalde no había podido hablar con su compañera de partido: “He estado toda la mañana haciendo de alcalde y no he podido hablar con Díaz Ayuso”.