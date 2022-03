El corresponsal en Kiev se emociona al saber que un amigo de su cámara ha fallecido: “No ha querido parar la conexión”

Con lágrimas en los ojos y asegurando que había intentado no realizar la conexión, Marcos Méndez , corresponsal desde Kiev , nos ha comunicado que Yuri, su compañero cámara, acababa de recibir la noticia del fallecimiento de que uno de los ocho fallecidos en el bombardeo al centro comercial que tenían a sus espaldas, era un buen amigo suyo.

Desde el único ángulo en el que podía estar con cierta seguridad, Marco Méndez nos ha mostrado la imagen del centro comercial que había sido bombardeado tan solo unas horas antes. El equipo de Mediset había abandonado la zona del parking al no ser un lugar seguro y realizaban la que podía ser su conexión más complicada.

Mendez había intentado parar la conexión ante la terrible noticia, pero Yuri no lo había permitido. Quiere que el mundo entero sepa lo que están viviendo en la ciudad de Kiev. Con lágrimas en los ojos, Méndez nos ha hablado de la fortaleza de su compañero y que para él es mucho más que un compañero o un cámara “Es mi productor, traductor, salvador…” . Y ha recalcado la lección que nos estaba dando “La lección nos la está dando la persona que está detrás de la cámara”.

Los militares no les han dejado acercarse a la zona y no saben más que han fallecido ocho personas “Da igual que sean militares, civiles, padres o madres”. La ciudad de Kiev está intentado mantener cierta normalidad y la gente pasea por unas calles que acaban de ser bombardeadas, pero el riesgo de los saboteadores y la intención de prepararse para una ofensiva mayor, han llevado al Gobierno a decretar un nuevo toque de queda de 36 horas “Tenemos toque de queda hasta el miércoles, desde las ocho de la tarde de hoy hasta las 7 de la mañana del miércoles no se podrá salir a la calle”.