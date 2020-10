Benjamín López se ha quejado de que “estando España en el ranking de los peores datos” de covid en el mundo, “no ha dimitido nadie y no ha habido depuración de responsabilidad”. Cristina Fallarás, también presente en la mesa, no está de acuerdo con su opinión y cree que sería un error que en mitad de una pandemia dimitiera el ministro de Sanidad.