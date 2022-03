Ortega Cano confirma que no cobrará por su puesto de vocal en el Centro de Asuntos Taurinos: “Me ha hecho mucha ilusión, es darme un poco de movimiento y de vida”

“No lo sé, estamos en unos tiempos complicados, parece ser que todo tiene que ser a base de estar en contra de todo… Llevo 40 años como torero, conozco mi profesión al dedillo, en todo lo que se refiere a intentar reducir los gastos . He sido empresario taurino en varias ocasiones y soy un trabajador como otro cualquiera. Soy torero por la gracia de Dios y con mucho orgullo ”, ha asegurado el maestro al mismo tiempo que confirmaba que no iba a cobrar absolutamente nada por su participación.

Ortega Cano ha aceptado un puesto por el que no va a recibir ninguna remuneración, pero que le ha hecho mucha ilusión y parece que le va a dar alegría: “Me ha hecho mucha ilusión porque de alguna manera es darme un poco de movimiento y de vida en mi profesión”. Además, el torero ha explicado que ayuda a jóvenes que sueñan con ser toreros: “Tengo también a chicos que ayudo y enseño. A aquello que quieren ser toreros les ayudo y no les cobró nada… Es mi mundo y quiero estar hasta el final de mis días aportando lo que pueda a los chavales".