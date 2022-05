Los estornudos y la fiebre, la clave para diferenciar la alergia por polen del coronavirus

En mayo se multiplican los estornudos y se convierten en un compañero inseparable de las personas que sufren alergia al polen, pero… ¿Cómo sé que tengo alergia y no me he contagiado de covid19? Con los niveles de polinización disparados e inmersos en la séptima ola de coronavirus, el alergólogo David Baquero nos da las claves para diferenciar los síntomas.