Mayka Navarro, advierte a los más mayores: “Las estafas están llegando a las residencias de ancianos”

Los Mossos han informado a la periodista de que los estafadores también están intentado estafar a las propias residencias por lo que piden que se lance un mensaje para que las residencias no acepten nada que no les llegue por los canales habituales de abastecimiento de material. Un consejo aplicable también al resto de personas mayores que se encuentran en sus casas cumpliendo la normativa: “Desconfíen de todo aquello que les ofrezcan de los medios que no son habituales, nadie te vende ni mascarillas, ni geles, ni hay vacunas ni nada… Lo que no venga de tu centro de salud, es mentira, es un timo”.