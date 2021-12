Mayka Navarro llama a la suerte tras comprar un décimo de lotería de Navidad: “No tengo chepa así que me lo voy a pasar por las tetas”

Tras informar de lo sucedido, Mayka Navarro ha aprovechado un momento en el que la cola de la administración de lotería en la que se encontraba no era muy larga para cumplir el deseo de la directora de ‘Ya es mediodía’ y comprar un décimo para compartir con ella y la presentadora Sonsoles Ónega .

Con el décimo en la mano, Mayka le ha preguntado a Sonsoles que si quería saber el número y al escuchar un sí, le ha enseñado a media España el décimo del número 93179 que espera que les traiga toda la suerte del mundo. Mayka ha comentado que hay una tradición de pasar el décimo por una chepa para que tenga suerte, pero cómo no veía ninguna cerca “No tengo chepa así que me lo voy a pasar por las tetas” .

Sonsoles Ónega ha flipado al ver a la reportera frotarse el décimo por los pechos y le ha entrado la risa “Como toque, te vas a hinchar”. Al ver el número, Luis Rendueles, Nacho Galán y Alberto Sotillos, los colaboradores de ‘Ya es mediodía’, han pedido a Mayka que comprara otro décimo igual para ellos. A Mayka le ha parecido bien, pero les ha advertido que la lotería si no se paga, no toca “Quiero Bizum, quiero pasta… De esos tres solo me fio de Rendueles”.