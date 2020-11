Más de 80.000 personas presentan covid persistente en España: “Los médicos nos ponen en duda y nos dicen que es ansiedad”

‘Ya es mediodía’ ha hablado en directo con Eugenia Díez , una enfermera de UCI que se contagió en marzo y sigue presentando mareos, pérdidas de memoria, cansancio … Eugenia asegura que no podía imaginar que ocho meses después se encontraría así ya que su afección fue leve: “Mi fase aguada fue leve y todo el mundo me decía que en 14 días volvería a la normalidad” .

“Los médicos nos ponen en duda y nos dicen que es ansiedad, pero cada vez somos más y poco a poco vamos conociendo algo más al respecto”, así explicaba Eugenia la impotencia que sienten al no ver una solución clara a sus síntomas. Y es que al ser jóvenes y sin patologías, nadie se esperaba esta evolución del covid19 sobre sus organismos. “Nos tratan los síntomas, no el origen o la causa… no nos pueden poner un tratamiento que sea eficaz y las pruebas suelen dar bien, no hay alteraciones aparentes y es más complicado para los médicos darnos una solución”, asegura esta enfermera.