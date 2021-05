Al sol y más feliz que una perdiz, Esperanza Aguirre ha conectado en directo con Sonsoles Ónega para contarnos cómo había vivido la presentación de su libro “Sin complejos”, pero antes ha querido tratar la actualidad que se está viviendo en Ceuta y Melilla: “Yo no he visto las imágenes, pero es una cuestión que me tiene asustada, la culpa no la tiene el Gobierno español, la tiene quién ha enviado un sms a los niños marroquíes y les ha dicho que Cristiano Ronaldo iba a jugar en Ceuta, pero el Gobierno es el responsable porque ya se lo advirtieron algunos de sus ministros porque si traes a uno de sus enemigos tienes que atenerte a las consecuencias”. Esperanza Aguirre está convencida de que se tendría que haber mandado un médico y no traer a España a nadie “Yo mandé un médico para curar a Fidel Castro”.