Jorge Pérez, ante la prohibición de la Guardia Civil: “El concepto prohibir es equivocado”

“El concepto prohibir es equivocado, creo que es más apropiado haberlo regulado”, ha asegurado Jorge Pérez ante la nueva legislación. Al Guardia Civil en excedencia no le gusta el uso inadecuado de las imágenes, pero cree que están metiendo a todo el mundo en el mismo caso “Es cierto que no me parecen bien que se utilicen fotografías para ligar, pero ha sido un cajón desastre en el que se han metido a muchas personas” .

Jorge cree que no se trata de una cuestión del uso del uniforme y sí de tapar la nueva legislación “No es una cuestión de uniforme o no uniforme… en las redes sociales nadie sube su peor foto… En mi defensa, antes de que la Guardia Civil tomara mi foto para una campaña, yo no tenía redes sociales. Por eso esporádicamente subía alguna foto en mis redes”.