‘Ya es mediodía’ nos muestra cómo son los test de antígenos masivos de la Comunidad de Madrid desde dentro

Mar Saez fue citada vía sms, no ha pasado el covid y no muestra síntomas, y se desplazó hasta el lugar dónde se estaban realizando los test. En el barrio de nuestra compañera, el barrio madrileño de Majadahonda actualmente confinado perimetralmente, se barajan unas cifras de 449 casos por cada 100.000 habitantes . Tras ser esperar su correspondiente cola y someterse a la prueba, en tan solo 15 minutos, la periodista se pudo marchar a su casa sabiendo que había dado negativo. Una forma muy rápida de saber cuántos afectados por coronavirus hay en cada municipio y poder tomar medidas para evitar su contagio.

Respecto a la pregunta ¿Por qué ha bajado la curva en Madrid?, el microbiólogo Rafael Delgado ha asegurado que no se puede achacar de forma clara a la realización de este tipo de test y que sí podríamos hablar de dos factores que han podido influir en esta notable disminución de casos: “Realmente no lo sabemos… Madrid tiene una curva inversa al resto de España… dos factores pueden diferenciar a Madrid la seroprevalencia, fue muy afectada en los meses de marzo y abril y el uso masivo de test de antígenos…”. Sin embargo, todo lo relacionado con el covid19 está en estudio y cualquier afirmación podría ser errónea o no exacta al 100%.