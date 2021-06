Brenda, sobre Adrián el asesino confeso de Rocío Caíz: “Le obligó a eliminarse las redes sociales”

“Se comportaba muy raro porque no hablaba con sus amigas, él estaba sola con Rocío. En otra ocasión, Rocío se puso a bailar y él le dijo que qué hacía y no cesó hasta que paró… Le obligó a eliminarse las redes sociales y los mensajes que envió a su madre y su hermana es por un perfil falso de Facebook que ella tenía. A quién no le conoce, él pone su mejor versión, una cara que él no es”, ha asegurado Brenda retratando a un joven que ha engañado a todo el mundo.