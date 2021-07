Resurrección se encontró con una niña de 19 meses presuntamente abandonada en la puerta de su casa

¿Qué lleva a unos padres a abandonar a una niña de 19 meses? En ‘Ya es mediodía’ no hemos conseguido encontrar una respuesta, pero sí hablar con Resurrección, la vecina de Traspinedo que se encontró a la niña sentada en la puerta de su casa. Una mujer que cayó rendida ante la dulzura de la pequeña y a la que le gustaría adoptarla.

Una bebé de 19 meses fue supuestamente abandonada por sus progenitores en la casa de enfrente de unos familiares de la pequeña. Una bebé que fue encontrada por Resurrección, una vecina de la localidad vallisoletana. Atónica y esperando a que aparecieran los responsables de la pequeña, Resurrección atendió a la pequeña, jugó con ella y le dio un helado.

Desde ese momento, Resurrección sintió que quería estar con la pequeña para toda la vida, pero las autoridades ya le advirtieron que era muy complicado “Se lo dije a la Guardia Civil, pero me dijeron que no me metiera en problemas… Yo lo único que quiero es tenerla, yo creo que esa niña con un plato de comida, amor y una familia habría sido feliz”.

Según ha contado lleva varios días sin poder dormir y sin poder dejar de pensar dónde está la pequeña “Estoy angustiada, no sé dónde está, ojalá me la pudieran dar, pero creo que no. Es imposible”. Y es que según ha contado la vecina, entre ellas surgió un flechazo instantáneo “la niña es preciosa, no lloraba, solo sonreía… Me acarició la cara y me llamó mamá”.

Resurrección no tiene una situación económica buena, pero sí todo el amor del mundo para criar a esa niña “Yo no tengo ninguna facilidad, uno de 19 años en la Universidad y otra de 14, tengo una paga de 400€ pero no me importa, dónde comen dos, comen tres. A la niña no le va a faltar nada”.

Resurrección se rompe al escuchar a Javier Urra no descarta que pueda conseguir la custodia de la bebé