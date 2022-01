Una modelo internacional denuncia haber sido víctima del cirujano que acabó con la vida de Sara: “Me levanté al día siguiente con la cara deformada”

“Yo fue al chico este. Me daba un montón de miedo pero me convenció y me puso ácido hialurónic o. Me levanté al día siguiente con la cara deformada . A los cinco días o así seguía pero. Total que fu, otra vez, porque existe un líquido que disuelve el ácido. Me produjo hundimiento en la cara y otros cirujanos me han dicho que, si te pasas, te quita el propio colágeno . Pues también me quitó zonas de la mi cara. Y le dije que me devolviera el dinero, me lo devolvió ”, así relata la presunta víctima del cirujano de Cartagena su caso.

Al parecer, le cobró 400 por el trabajo realizado “A mí me lo hizo en negro y no me lo hizo en ninguna clínica”. Respecto al lugar dónde se realizó el tratamiento la joven no da más detalles, pero si habla de un lugar propiedad del médico. Esta joven modelo internacional que asegura no haber denunciado hasta el momento por miedo, han intentado que otros médicos le solucionen los desperfectos que ha sufrido en su cara, pero no ha tenido éxito “Y fui a otros cirujanos y me dijeron que ninguno se arriesga a tocarme ahí porque no saben, que está súper mal hecho, no saben a qué profundidad lo han puesto y que no hay cura ni tratamiento”.