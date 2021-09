Sonsoles Ónega ha conectado en directo con Alejandro Ortiz, uno de los socorristas que consiguió sacarla del agua con vida. Lo primero que ha querido hacer Alejandro ha sido dar el pésame a la familia y amigos de la joven, en su nombre y el de sus compañeros “Nos da rabia y pena que pasen este tipo de cosas”. Respecto a lo que vivió ese día, el socorrista ha narrado cómo sucedieron los hechos y cuál era su único objetivo: “Mi patrón me dijo salta y yo salté, no dudé en ningún momento. Lo único que quería era coger a la chica lo antes posible. El oleaje no ayudó nada, el temporal nada, era una ola que venía y me estampaba contra las rocas… Nos costó mucho el poder sacarla de allí… Pero sensaciones de rabia, impotencia, miedo, un poco de todo”.