Lara Sajen confirmó que Olga Moreno no criticó a Marta López , también que no la defendió, pero… ¿Qué dijo de Rocío Carrasco? En busca de la verdad absoluta, el Fresh ha hablado con Evelyn, amiga y testigo de la gran rajada de Olga Moreno , y lo sabemos todo, todo y todo.

Marta López ha asegurado que ella no necesitaba escuchar a nadie más para estar completamente convencida de que Olga no la criticó ni la defendió porque nadie en esa conversación la puso a escurrir. Pero aun así, le ha gustado mucho escuchar a una amiga de la malagueña asegurar que en esa conversación nadie le llamó falsa. Y es que según ha dicho Marta, Olga sabía que estaban allí las cámaras de ‘Viva la vida’ e incluso, llegó a hablar con la redactora del programa.

Motivo por el cuál igual tampoco se pronunció en esa reunión de amigas sobre Rocío Carrasco, Evelyn ha asegurado que Olga no habla de ella y que lo único que pudo decir es “yo no entiendo a esta mujer”, pero nada más. Información, que Marta López ha puntualizado asegurando que Olga no suele hablar de la exmujer de Antonio David Flores porque es un tema que la duele de hecho, está convencida de que igual que vio ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, no piensa ver lo que la hija de Rocío Jurado tiene preparado para otoño.