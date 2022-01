Ana Ferrer pasa por el quirófano para cambiar su imagen: “Ha sido 100% estético”

La hija de Paz Padilla ha regresado a las redes sociales con una nueva imagen y contándoles a sus seguidores que tras pensárselo mucho, había superado el miedo que se lo impedía y se había operado la nariz. Ana Ferrer ha explicado que nunca le había convencido el aspecto de su nariz y que le ha llevado a pasar por quirófano “Churris!!! Perdóname por estar desaparecida, pero el lunes por la tarde me operé y aún me estoy recuperando. No os preocupéis, ha sido 100% estético y estoy suuuper bien. Pero ya me conocéis, estaba nerviosa y preferí no pasarme por aquí”.