Ángel Llamazares: “Manolo Santana no sabe lo de Mila, Claudia no se lo ha dicho”

Ángel Llamazares, periodista y gran amigo de Mila Ximénez , ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía Fresh’ para contarnos cómo era la Mila que vivió los años dorados de Marbell a “Ella era diferente… Era muy extrovertida, te enganchaba y vivió aquí y nos regaló grandes momentos” y nos ha confirmado que Manolo Santana, el padre de su hija Alba , no sabe que la periodista ha fallecido .

Tras hablarnos de la Mila Ximénez que vivió al máximo los años dorados de Marbella junto al que por entonces era su marido Manolo Santana. El periodista Ángel Llamazares no ha confirmado que su exmarido no sabía que Mila había fallecido ya que Claudia, su actual pareja, así lo había decidido “Yo sé que Claudia no se lo ha dicho”.