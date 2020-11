Ángela Portero reta a Silvia Pantoja: “Que cuente lo que pasó en el Rocío de 1982”

Según ha explicado Portero, la mala relación de las primas surgió entre los años 1986 y 1987, y vendría por unos celos personales más que profesionales entre ambas: “Ella era guapísima y muy joven, tenían 14 o 15 años… Me consta, no me sorprenden sus declaraciones, realmente le gustaba muchísimo a Paquirri”.