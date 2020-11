La última entrevista de Paquirrí 10 minutos antes de morir en Pozoblanco

“Yo terminó la temporada aquí en España, y aquí en Pozoblanco que es un público sensacional y es un público buenísimo donde me gustaría venir el tiempo que me quede de matador de toros, que no es mucho, que no es mucho”, Paquirri no podía imaginar la triste certeza de lo que decía apenas diez minutos antes de la mortal cogida. Estaba en lo alto de escalafón taurino y en la cima de la popularidad mediática sin embargo, tenía 36 años y empezaba a decirse que ya no estaba en plena forma “Lo importante es que haya polémica, sea buena o sea mala, porque ya mala siempre hay. Salió en la televisión en el parte diciendo que Paquirri era un éxito. Diria que una retirada a tiempo es un éxito y yo creo que es una injusticia porque un señor no puede hacer un juicio de un profesional solamente por una tarde”.