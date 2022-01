Rosa estaba molesta porque Julián no habla de su vida, “Es que habla solo de Isabel”. Además de comparar la versión que el de Ávila da en su libro y en el documental “Esa panza de mentiras que ha contado, no me lo creí en ese momento que habla de Isabel”, tiene claro que en ese primer vis a vis con la tonadillera no pasaron de un abrazo “En el libro niega que tuviera una relación en el vis a vis, dice que se abraza a ella y se ponen los dos a llorar”.