“¿Por qué tenéis siempre que faltar el respeto a la gente? No he durado una semana, he estado un mes”, ha soltado una Marta totalmente indignada y molesta por ese tipo de comentarios que no paran de repetirle “Faltáis al respeto y decís con desprecio como que he estado una semana y lo que digo no tiene valor”. Sin embargo, antes de que Marta se viniera más arriba, Rosa Benito la ha frenado en seco “Relájate conmigo, desahógate con quien te tengas que desahogar, conmigo relájate”.