Lara Sajen, sobre el divorcio de Olga Moreno: “Ella entró en ‘Supervivientes’ afectada y no era por Rocío Carrasco”

Marta no lo sabía, Evelyn no quiere hablar del tema y Ana Luque no responde al teléfono. Las amiguísimas de Olga Moreno guardan silencio sobre la noticia de su separación de Antonio David Flores, pero hay alguien que tiene toda la información. Lara Sajen asegura que ella ya lo sabía que es un tema que ha tratado con Olga en varias ocasiones.