Alba Carrillo carga como nunca contra Rocío Flores y Gloria Camila: “Me pareció repugnante”

Alba Carrillo ha pisado el acelerador para defender a su amigo Fidel Albiac y ya que estaba con la quinta metida se ha mostrado más dura que nunca contra Rocío Flores y su tía Gloria Camila . Le parece lamentable lo que están haciendo y ha llegado a juzgarlas hasta por su forma de expresarse o sus gestos no verbales .

Alba Carrillo estaba intentando recordar que ‘El Penas’ lleva años amenazando a Ortega y moviendo los hilos de toda la familia cuando Rosa Benito le ha aclarado “Yo no sé si a Rocío Flores, como hija, la puede manipular en algo, pero a Gloria…Tiene una personalidad”. Momento que la colaboradora Fresh ha aprovechado para expresar su opinión sobre la última intervención pública de la hija de Rocío Carrasco “La comunicación verbal expresa una cosas y la comunicación no verbal muestra un odio y un asco a su madre que me pareció repugnante… Tremendo y fatídico, con se trata así a su madre”.