Alba Carrillo defiende a Fidel Albiac y vuelve a señalar a Antonio David Flores: “No es ese monstruo que quieren hacer ver”

La colaboradora tiene una estrecha relación con Rocío Carrasco y su marido, y asegura que la relación de su hijo con él es maravillosa “No es ese monstruo que quieren hacer ver” . Tiene claro que solo buscan hacer daño y que Antonio David Flores sigue detrás de la banda de música que toca esta canción “Mira tú sobrina no te quiere, tendrá sus razones, no le echéis el muerto a Fidel… ¿Qué queréis que Fidel coja la maleta y se vaya?” .

Además, Alba ha querido recordar cuál fue el momento en el que Ortega se sintió amenazado por ‘El Penas’ y comenzó a ponerse de su lado. Está convencida de que Ortega está de su lado por miedo a que cuente cosas que no se saben de su vida “Amenazas soterradas… Por el bien de esos niños no invitas a una boda a una persona que te ha amenazado con contar cómo trajo a los niños de Colombia, no le perdonas… El Penas ha amenazado muchas veces a Ortega, pero yo espero que no haya ningún papel que haga que tengan que pedir todos perdón”.