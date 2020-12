Canales Rivera no sería el único amigo famoso de Cynthia: “He visto fotos de ella con Marc Ostarcevic”

El episodio supuestamente amoroso de Cynthia con Canales Rivera parece que no ha hecho más que empezar. Kopérnica dijo que el torero no había mantenido relaciones con la joven , pero ella ha roto su silencio y ha asegurado en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ que tiene pruebas que demostrarían que entre ambos existió un affaire. Además, los colaboradores del Fresh han podido comprobar que este verano se relacionó a Cynthia con el empresario Marc Ostarcevic .

Minutos después de que Cynthia hablara por primera vez en un plató de televisión sobre su supuesto romance con el torero José Antonio Canales Rivera, en la mesa de ‘Ya es mediodía Fresh’ se ha hablado de las intenciones de la joven de saltar a la fama ya que Belén Ro ha visto con sus propios ojos fotos de Cynthia con el empresario y exmarido de Norma Duval, Marc Ostarcevic. Algo que le hace tener la sensación de que la expretendienta miente al decir que no quiere ser famoso y “que la televisión le gusta”. Eso sí, no puede entrar en si es verdad o no que tuvo una noche loca con Canales Rivera “Él es un tipo muy honesto, espero que cuente la verdad”.