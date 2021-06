El fiscal pide seguir investigando a Rocío Carrasco: “¿Quién le lleva las cuentas a David Flores?”

La guerra judicial de Rocío Carrasco parece no tener fin. En esta ocasión, ha sido el fiscal que lleva el caso el que ha pedido que se continúe investigando a la hija de Rocío Jurado económicamente tras llevar más de tres años sin pagar la pensión de alimentos a su hijo pequeño, David Flores .

El fiscal habría rechazado los dos recursos que había presentado Rocío Carrasco , fechados el 9 de junio y en los que pediría que se cierre el caso por indefensión y porque su exmarido no estaba legitimado para demandarla. Recursos que según el abogado de Antonio David Flores harían responsable a Carrasco de colocar a su hijo ante el juez y en la tesitura de demandarla.

Ante este nuevo giro en el proceso, Alba Carrillo se ha mostrado contraria a la actitud de Antonio David y ha llegado a poner en duda el destino del dinero de la pensión que se le solicita a Rocío Carrasco “Vuelve a ocurrir lo de siempre, el padre vuelve a poner al niño en la tesitura… Si fuera para el niño, pero me da la sensación de que no, ¿Quién le lleva las cuentas al niño? Es que ya no es un niño, es un hombre… Si es que sea para él”.