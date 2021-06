Según dijo Kiko Jiménez en ‘Sálvame’ tras el programa, Rocío flores se habría encarado con Joao y con la dirección del programa hasta el punto de amenazarles con no volver. Joao, lejos de callarse ha continuado su acoso y derribo contra Rocío en las redes sociales. Táctica que también ha utilizado su otra gran archienemiga, Belén Rodríguez “Resulta que soy Trending Topic porque una defensora disfrazada de colaboradora (para trincar) dice que no va a consentir que los profesionales ejerzamos nuestro trabajo libremente, como hemos hecho siempre” . Incluso, Ana Rosa Quintana le leía la cartilla y la propia Rocío pedía disculpas por sus formas en directo.

Pero, ¿es verdad todo lo que se ha dicho? Según Isabel Rábago, no. La información que tiene la colaboradora del Fresh es que “Ella estuvo desafortunada en las maneras, los gestos, la forma de expresarse” , pero que ese reto a la dirección de ‘Supervivientes’ nunca se produjo “Eso de Joao o yo, eso no existió… hay un rifi rafe con Joao que sigue en publicidad, pero no hay esa petición a la dirección” .

Jorge Pérez, amigo de Rocío, también ha confirmado que las cosas no fueron cómo se han dicho “Ella dijo que si no querían que volviera no volvía, pero es algo muy diferente a lo que dijo Kiko”. Jorge ha podido hablar con Rocío esta misma mañana y ha pedido un poco de compresión hacía la hija de Rocío Carrasco “Está muy afectada, ella lo reconoció que se equivocó, pero sin quitar lo que ha sido el momento que vivió en la gala, yo quiero destacar la presión… Porque su madre lleve 20 años sufriéndolo no creo que haya que seguir alimentando la Ley del talión, vamos a hacer un mundo mejor”.