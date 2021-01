Hacienda aprieta a los Pantoja: madre e hijo deben más de 300.000€ a la Agencia Tributaria

248.319,74€ es la cifra exacta que le reclama Hacienda a Isabel Pantoja por una deuda no ingresada en periodo voluntario. La cosa viene de lejos, en 2012 la cantante nos daba las campanadas y la agencia tributaria encontraba irregularidades en la gestión de sus sociedade s durante los ejercicios económicos de 2009, 2010 y 2011, justo los años posteriores a su ruptura con Julián Muño z.

Por aquel entonces le reclamaban un millón ochocientos mil euros, pero coincidió que ese mismo año estaba metida de lleno en el juicio por su implicación con el caso Malaya y su mayor preocupación era no entrar en prisión. Un temor que se cumplió en 2014, por lo que la deuda lleva 9 años sin zanjarse y a día de hoy se acumulan los recargos por apremio, interés y las costas del proceso .

Isabel tiene abierto un proceso de recurso para intentar librarse del pago, pero si esa jugada no resulta como ella espera, quizás no le quede otra salida que vender Cantora. Convertida en dinero su propiedad más valiosa, no solo sería la solución a sus problemas sino también los de su hijo Kiko Rivera porque él también debe dinero a Hacienda. Concretamente 47.000€, que quedaron pendientes después de pagar 153.000 de los 200.000€ que le pedían, con el dinero que ganó junto a su mujer en ‘Gran Hermano Dúo’.