La operación de Kiko Rivera concluye con éxito: El hijo de Isabel Pantoja se somete a una migración de banda gástrica por problemas estomacales

Cómo era de esperar, su esposa Irene Rosales y su gran amigo Fran, no se han separado ni un segundo de Kiko Rivera y éste no ha dudado en volverles a gritar su amor en redes sociales “No me quiero olvidar de dos de mis pilares fundamentales que no me dejan solo en ningún momento, mi mujer @irenerova24 y mi compadre @franj_sanchez Os quiero”. Quién cómo ya dijimos en el Fresh, una vez más, no ha vuelto a estar al lado del cantante ha sido su madre Isabel Pantoja, quien se encuentra en Madrid y no muy lejos del lugar dónde está ingresado su hijo, por motivos profesionales.