Nombran Capitán del Ejército a uno de los personajes más polémicos de la televisión: “Ha sido una gran satisfacción”

Antes de continuar con la entrevista y con los motivos que le han llevado a dar el salto a la institución, el Padre Apeles ha querido matizar su cargo “Parece que estoy en primera línea en alguna guerra y no se trata de eso… En mi caso yo entré en el Ejército como lingüista y estuve un tiempo dando clase en Cibeles , he ayudado en la exposición de un pintor… Pequeños tiempos que cada año uno dedica a ayudar”.

Un lapsus de la reportera, ha llevado a Apeles a explicar cómo ha llegado tan lejos “Capitán General solo hay uno, soy un capitán de tres estrellas. A mí siempre me ha gustado y cuando se convocaron las plazas me presenté”. El sacerdote ha ido ascendiendo poco a poco tras pasar unos meses en un lugar de formación y no descarta salir voluntario en alguna misión “Un reservista siempre puede decir si quiere ser activado en misiones en el extranjero y yo puse que sí, pero no iría a pegar tiros iría en mi puesto de traductor”.