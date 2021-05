La maldición de Olga Moreno: “Van a saltar chispas entre Marta López y Alba Carrillo”

Miguel Ángel Nicolás habla de “la maldición de Olga Moreno” y Sonsoles Ónega se prepara que salten chispas en plató entre las amigas de Rocío Carrasco y Marta López sin embargo, Alba Carrillo e Isabel Rábago aseguran que no van a hablar de la relación de la hija de Rocío Jurado y Antonio David Flores con la superviviente para no entrar en conflicto.

Marta López ya es la segunda expulsada de ‘Supervivientes’ y aunque todavía no ha pisado España y ya ha tenido que dar explicaciones y atajar algunas de sus cuentas pendientes. Marta ha intentado explicar que a ella Olga Moreno no le ha “estrujado el cerebro”, que jamás ha hablado mal o juzgado a Rocío Carrasco, que no se arrepiente de haberse jugado el todo por el todo contra Melyssa Pinto, que es consciente de que en ocasiones pensaba que estaba trabajando y que le preocupa que el público no la termina de querer.