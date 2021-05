Belén Rodríguez, a Marta López: "Olga Moreno te ha estrujado el cerebro"

Belén Rodríguez cree que Marta se ha dejado manipular por Olga Moreno

Marta asegura que en ningún momento se ha dejado llevar por la mujer de Antonio David

Marta López ha sido la segunda expulsada de 'Supervivientes'. La exconcursante tiene algunas cuentas pendientes en España, y ha podido saldarlas en 'Supervivientes: Última hora'. Para Belén Rodríguez, la colaboradora de 'Sálvame' ha cometido un fallo imperdonable, y no ha dudado en decírselo.

"Tú sabes que yo te quiero mucho y que somos amigas hace 20 años. Te he defendido como concursante, creo que has creado muchas tramas. Peor ha habido algo imperdonable, te has referido a Rocío Carrasco como una madre biológica que ha abandonado a sus hijos y le has adjudicado sus hijos a Olga Moreno", le ha comenzado reprochando la tertuliana.

"En ningún momento he juzgado a Rocío Carrasco como madre, hay cosas que no entiendo ni voy a entender, pero Olga no me ha estrujado el cerebro, solo me ha dado cariño y solo por cómo habla de esos niños se merece todo el respeto, entiendo que Rocío sea tu amiga y respeto tu opinión pero no la comparto", se ha defendido López. "Te falta parte porque Olga siempre ha dicho que quiere a esos niños, pero que ellos tienen su madre. Lo ha puntualizado en muchas ocasiones", ha aclarado.

Las palabras de Marta a las que se refiere Belén Rodríguez