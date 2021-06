Marta López vuelve a dar la cara por Olga Moreno: “No hace esto para hacer daño a nadie y mucho menos a Rocío Carrasco”

Dijo que no lo haría, dijo que estaba hablando demasiado, pero Olga Moreno lo ha vuelto a hacer y en esta ocasión, hasta Gloria Camila ha tenido la impresión de que se estaba equivocando . Sin embargo, Marta López, su amiga y compañera en ‘Supervivientes 2021’, está convencida de que la concursante no quiere hacer daño a nadie “y mucho menos a Rocío Carrasco” .

Una fecha, un recuerdo, un regalito… Cualquier cosa parece convertirse en la excusa perfecta para que Olga Moreno nombre a su marido Antonio David Flores pero sobre todo, a los hijos de este con Rocío Carrasco. En esta ocasión ha comentado lo feliz que fue David Flores cuando se casaron. Sin embargo, Marta López no ve ninguna maldad ni intención en las palabras de la superviviente “Olga no hace esto para hacer daño a nadie y mucho menos a Rocío carrasco”. Es más, asegura “Creo que si ella supiera lo que ha pasado no hablaría”.