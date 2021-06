Olga Moreno ha hablado una vez más de los hijos de Rocío Carrasco

Belén Rodríguez ha anunciado que no va a hablar más sobre el tema

Gloria Camila ha tomado la misma decisión

Una vez más, Olga Moreno se ha abierto en canal con sus compañeros y ha hablado sobre los hijos de Antonio David Flores. La superviviente contaba a Melyssa Pinto y Lara Sajen cómo había sido su boda con el tertuliano el 13 de junio.



"David Flores Carrasco... qué fuerte que se llamen los dos igual. Por eso me casé con los dos. Estaba él más nervioso que yo. Mi marido estaba atacado pero él fue primero que me dio el anillo, el primero que me dio el beso, el primero que me dio el ramo... La mejor boda del mundo. Él siempre me hace una carta y yo le hago un regalito", explicó sobre sus aniversarios con David Flores.

"Hay temas que se me hacen bola verdad. No voy a comentar ningún vídeo más de Olga en la que hable de los hijos de Rocío Carrasco porque me parece cruel utilizar a esos niños para hacer daño a su madre. No voy a colaborar ni a seguirle el rollo a esta señora", ha anunciado Belén Rodríguez.

"No quiero quitarle a Olga el valor que tiene de haber cuidado así a esos niños. No siempre que tienes una pareja y tiene hijos, te comportas de esa manera. Tiene todo mi respeto y creo que no está haciendo mal a nadie si ella supera que está haciendo daño a alguien, no lo diría", ha intervenido Marta López.

Gloria Camila, ha asegurado que ella va a optar por el silencio, al igual que Belén Rodríguez. "Yo es que, voy a tomar la misma posición que Belén. Nunca he querido meterme y no me voy a meter. Espero que la gente lo respete. Por otro lado, el otro día no lo dije, pero a Rocío le dije que creo que ahora mismo en 2021, en ‘Supervivientes’ todos los concursantes tienen derecho de hablar de su vida, pero creo que ahora mismo, a Olga no le beneficia en su concurso, ni a Rocío como colaboradora", ha comentado la hija de Ortega Cano.