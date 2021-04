La reaparición de Rocío Carrasco en el teatro Zorrilla de Valladolid cobra ahora especial interés porque en este momento sabemos que habían pasado tan solo 39 días desde que decidió poner punto y final a su vida y tomarse 39 pastillas. Rocío Carrasco no podía más y las imágenes de una mujer extremadamente delgada y desmejorada nos lo decían .

En ese momento, en los platós de televisión se habló del mal aspecto que tenía la hija de Rocío Jurado, pero no se podían imaginar que hacía poco más de un mes que decidía acabar con su vida. En un intento de justificación para la extrema delgadez de Rocío, su tia Rosa Benito, quién ha dejado claro que a ellos no se les invitó a tal estreno “¿Nosotros en Valladolid?”, ha querido achacar su estado al desgaste que produce lanzar un espectáculo “Antes de hacer un espectáculo tienes que hacer ensayos e igual estaba ahí un poco agotada”. Además, Rosa ha explicado que su sobrina sí ha trabajado en diferentes cosas tras la muerte de su madre “ha hecho más cosas, ella no ha estado sin hacer nada en todo el tiempo desde que muere su madre”.