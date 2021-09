La blazer de Belén Esteban ha causado sensación en Sarah Ferguson, quién se la ha puesto ya en dos ocasiones, para posar en la portada de la revista del saludo inglesas y en la entrega de los premios British LGBT. Y es que este diseño de Pelayo sienta fenomenal y ambas no han dudado en pagar 480€. Eso sí, si tienes intención de copiarlas el outfit, no estás de suerte porque ya no está a la venta.