La fría relación de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina: “No quiere ver a su ex marido ni en pintura”

Tras que se hiciera pública su infidelidad con Ainhoa Armentia , Iñaki Urdangarin está haciendo todo lo posible para convertirse en padre del año y no se pierde un encuentro deportivo de sus hijos. Tras dejar su trabajo en el despacho de abogados de Vitoria está intentado pasar el mayor tiempo posible con alguno de sus hijos y el más afortunado está siendo su hijo Pablo Urdangarin .

Una intención de estar que podría ser un desafía para su todavía mujer, la infanta Cristina quién se ha visto envuelta en una particular guerra fría con el ex duque de Palma. Según informa Vanitatis, doña Cristina habría llegado a un acuerdo con Urdangarin para alternar los días de visita a sus hijos, pero él no lo estaría cumpliendo y se habría visto obligada a compartir grada con él.