Sonsoles Ónega pone a Bertín Osborne en un aprieto: “¿Tienes el corazón dividido entre Ayuso y Feijóo?”

Alberto Núñez Feijóo asegura que tienen que ser los demás los que le vean de Presidente, pero… ¿Le ve en la Moncloa Bertín? “Yo creo que sí, le veo absolutamente convencido y preparado, más que ninguno seguro”. El presentador no ha querido adelantarnos muchos detalles de su entrevista, pero sí nos ha contado que él mantiene una amistad con el gallego desde hace años y que aun así le ha vuelto a sorprender “Las cosas que me contó fueron una sorpresa y además, muy interesantes… Me han llamado la atención muchos pasajes de su vida, que me han parecido duros e interesantes para conocerle como persona”