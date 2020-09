La crisis familiar de los Flores

Este mes de septiembre no está siendo fácil para la familia Flores. La relación de pareja de Antonio David y su mujer, Olga, se ha podido ver afectada por los continuos testimonios de mujeres que le acusan de haber sido infiel. Rocío Flores se ha visto salpicada por toda la polémica e incluso intervino en directo en ‘Sálvame’ para defender el honor de su padre y la unidad de su familia. “Si estoy aquí es básicamente para decir que ya basta de hacer daño de forma gratuita a una familia (…) Basta ya de hacer daño a una pareja que lleva 20 años de la mano superando juntos cosas más difíciles que esto (…) No estoy dispuesta a ver sufrir a Olga, que es la persona que me ha criado, le pese a quien le pese”, dijo en el programa.