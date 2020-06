El consejo de Rosa Benito a Rocío Flores: "Deja de hablar de tu madre, no vale la pena"

Rocío Flores ha roto su silencio en una entrevista para la revista ¡Hola! en la que ha hablado sobre la inexistente relación que mantiene con Rocío Carrasco. " La relación con mi madre debe arreglarse . Es una persona fundamental para mí. Si volviera a ver a mi madre, le daría un beso y un abrazo, que es más importante que una conversación. Me acuerdo de ella todos los días", cuenta la tercera clasificada de 'Supervivientes 2020'. "En estos últimos años la he llamado unas seis veces y solo me lo cogió una vez . Fue para preguntar por mi hermano y la respuesta no fue muy agradable".

Además, ha dejado claros cuales eran sus temores ante de entrar al reality. "Por lo que tengo entendido, mi madre no me ha visto en televisión, aunque me hubiera gustado. Antes del concurso tenía miedo de que me tacharan de agresiva, quiero demostrar que no lo soy".