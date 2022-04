Rosa Benito niega que Amador Mohedano tenga novia: “Estoy harta de tantas mentiras”

Ni tres meses de relación discreta ni 59 años ni un primer encuentro en La Más Grande Copas ni rubia como Rosa Benito, según la exmujer de Amador Mohedano, el chipionero no mantiene ninguna relación sentimental en este momento. Sin parar de reírse al ver el vídeo, Rosa Benito ha mirado a la cámara y ha negado la mayor “Si eso fuera verdad, me alegraría mucho por Amador, pero me da pena que le den voz a este tipo de personajes que solo dicen mentiras”.