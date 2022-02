Rosa Benito: “Que no me busquen novio que estoy muy bien como estoy”

Tras dejar claro que no tiene ninguna intención de reconciliares con su exmarido , Amador Mohedano, Rosa Benito se ha quedado atónita al escuchar que los rumores apuntaban a que durante su gira musical se mandaba flores para poner celoso al hermano de Rocío Jurado y que no tiene ni quiere a ningún hombre a su lado “ estoy muy bien como estoy”.

Atónita y sin parpadear, Rosa Benito ha visto cómo sus compañeros del Fresh sacaban a la luz sus éxitos musicales de 2015 y cómo intentaba mediante ramos de flores anónimos poner celoso a Amador Mohedano . Rosa ha asegurado que eso no era cierto, que por aquel entonces ya no estaba con el padre de sus hijos.

Además, Rosa ha recordado como fue su cita televisada con un joven y ha contado que le habían visto dos veces, que estaba todo preparado y que no era su tipo para nada “parece un espermatozoide”. Ni con Amador ni con ningún otro, Rosa Benito no tiene ni quiere a ningún hombre en su vida hasta nueva orden, está feliz ella sola “Que no me busquen novio que estoy muy bien como estoy”.