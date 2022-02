Rosa Benito zanja los rumores: “Con Amador no voy a volver nunca”

Rosa Benito: “Para atrás ni para coger impulso, yo tengo mi vida y Amador tiene la suya”

Con lágrimas en los ojos, Rosa Benito se derrumbó recordando lo que ella pensaba que iba a ser un amor para toda la vida junto a Amador Mohedano y saltaron todas las alarmas. La prensa se ha llenado de titulares que hablan de una reconciliación entre el matrimonio, pero Rosa Benito ha dejado claro desde su silla del Fresh que no, que ella no vuelve con el padre de sus hijos ni loca.

Rosa Benito ha intentado explicar que el motivo de sus lágrimas no era el amor hacía Amador Mohedano y sí un cúmulo de situaciones que le estaban superando “me derrumbo y se me va la olla”. Rosa Benito estaba en el foco de muchos, su sobrina Rocío Carrasco, los que le acusan de “veleta” y las insinuaciones de Paloma García-Pelayo sobre sus intenciones con Rocío Jurado.

Y con el asunto claro, ha zanjado una vez más cualquier tipo de posibilidad de reconciliación con su exmarido, Amador Mohedano “Como decía Pedro Carrasco, para atrás ni para coger impulso, yo tengo mi vida, Amador tiene la suya… Que corten el tema de volver con Amador porque yo con Amador no voy a volver nunca”. Rosa ha intentado explicar que aunque el amor siempre vaya a existir ella es feliz así y cada uno tiene su vida “La vida que tengo yo a él no le gusta y la que tiene él a mí tampoco me gusta, tenemos caminos separados”.

En el plató han intentado que diera su brazo a torcer, pero Rosa lo tiene muy claro “Qué no, que quien me conozca sabe que no, quién me conoce sabe que no, que no”.

