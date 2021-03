Tras asegurar en directo en ‘Ya es mediodía’ que Rocío Flores no había intentado ponerse en contacto con José Ortega Cano cuando llegó a Madrid, Rosa Benito le ha pedido a Sonsoles Ónega un minuto para desmentir la información, confirmar que no se vieron porque Ortega Cano no estaba en su casa y tranquilizar a los medios sobre el estado de salud del torero.