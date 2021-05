El mensaje de Antonio David Flores a Ángela Portero: “Las declaraciones de mi hijo en sede judicial tienen carácter reservado”

Antes era Antonio David Flores y ahora es Rocío Carrasco la que filtra información a la prensa: “La tortilla se ha dado la vuelta”

Antonio David Flores guarda silencio respecto a la declaración de su hijo David Flores ante la jueza

Rosa Benito duda de que David Flores no tenga el teléfono de su madre: “El niño es más listo que el hambre”

Poco se sabe de la declaración de David Flores ante la jueza el pasado 21 de mayo por el impago de la pensión alimenticia por parte de su madre. Sin embargo, lo que sabemos lo sabemos por parte de Rocío Carrasco, ya que según un mensaje de él a Ángela Portero, Antonio David Flores no va hablar de una declaración que tiene “carácter reservado”.

La vuelta se ha dado la tortilla y parece que Antonio David Flores no tiene ninguna intención de romper su silencio. Cuando por parte de Rocío Carrasco se ha sabido que David Flores dijo en sede judicial que tenían una pensión que gestionaba Olga Moreno, que no sabía que tenía que declarar hasta dos días antes y que no hablaba con su madre porque no tenía su número de teléfono, Ángela Portero nos ha dado una última hora de la parte demandante.

La periodista lleva semanas intentado contactar con Antonio David Flores sin éxito y en este momento, el ex Guardia Civil le ha respondido muy educadamente para decirle que no puede hablar de la declaración judicial de su hijo menor “No voy a entrar en las declaraciones de mi hijo en sede judicial porque tienen carácter de reservadas, lo siento Ángela, un beso”.

Rosa Benito no cree que David flores no tenga el teléfono de su madre: “Si él quiere el teléfono, su hermana le da el teléfono”

Con el corazón encogido al escuchar a Isabel Rábago explicar que David Flores le dijo a la jueza que no hablaba con su madre porque no tenía su teléfono y no se lo querían dar, Rosa Benito ha puesto en duda la información muy segura de lo que decía “El niño es más listo que el hambre, es más listo que nosotros, pero no tiene la maldad que tenemos otros, es un niño puro, limpio… Yo estoy segura de que si él quiere el teléfono, su hermana le da el teléfono… Tiene 22 años, yo llamo al niño y él se pone siempre”.