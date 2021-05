Rosa Benito, antes los ataques de Terelu Campos: “Yo jamás voy a hablar mal de ella”

Rosa Benito, sobre María Teresa Campos: “Dijo lo de Hacienda para hacerme daño pero yo ya no soy esa que se volvía loca”

Rosa Benito, ante las críticas: “Dejadme vivir”

“Ni canto ni bailo, pero todo el mundo habla de mí”, después de un fin de semana de críticas, Rosa Benito ha entrado en el plató de ‘Ya es mediodía Fresh’ pisando fuerte y con un clavel en la cabeza y es que “Hoy es lunes de Rocío y vengo flamenca”. María Teresa Campos, Terelu, Antonio Canales… Son muchos los que han conseguido que le piten los oídos y la colaboradora tiene para todos.

Rosa Benito se ha mostrado incontestable ante las críticas de Antonio Canales, pero no lo ha hecho así con las críticas que le regalaron María Teresa Campos en el ‘Deluxe’ y su hija Terelu en ‘Viva la vida’. Con muchísimo respeto, Rosa Benito ha alabado la labor profesional de la matriarca de las Campos “Mira le quiero contestar a Teresa Campos porque para mí ha sido una comunicadora maravillosa, lo que he visto ahora no me ha gustado… y no digo más…”.

Eso sí, a Rosa Benito no le duele lo que diga de ella, se mantiene en que amiga de Rocío Jurado no fue, pero sí ha mostrado su tristeza ante las faltas de respeto y los insultos de la presentadora hacía su persona “Descerebrada, según me llama en una revista que sale los miércoles, yo le digo a Teresa que nunca he estado descerebrada, que he sido muy coherente, he sufrido muchísimo… Se sabe el problema que yo tuve con Hacienda, me da pena, yo he hablado tres o cuatro veces de ella… Yo he tenido un problema psicológico, lo he superado, he sido fuerte y aquí estoy”.

Respecto a Terelu, Rosa Benito se ha mordido la lengua y ha dejado claro que el cariño que siente por ella está por encima de todo “A Terelu le tengo muchísimo cariño, he estado ocho años a su lado, es la única que me ha parado los pies… Yo no voy a hablar mal jamás de Terelu porque hemos tenido una amistad”.

Eso sí, Rosa se ha mostrado respetuosa porque a ella no le ha gustado nada que le insulten “Disgusto a ellas, a mí no me afecta, me afecta que me insulten porque yo no insulto a nadie… es muy fuerte, es hacerme daño por hacerme daño… yo ya no soy esa tía que se volvía loca”, pero si ha dejado claro que ella no miente y que Teresa Campos y Rocío Jurado de amigas no tenían nada. Es más, ha explicado que fue Marily Coll la que le dijo “invita a Teresa” porque no pensaba ni invitarla a su boda “Me ha querido hacer daño con lo de Hacienda, me quedé loca, pero lo ha superado… yo no insulto a nadie”.