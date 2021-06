Las dos versiones de la asistencia de Antonio David Flores al tanatorio de Mila Ximénez: “Escuché un llanto desgarrador”

Antonio David Flores se desplazó desde Málaga para darle el último adiós a su amiga Mila Ximénez: “Mi recuerdo de ella van a ser sus risas”

Antonio David Flores coincidió dentro del tanatorio con Terelu Campos y sus compañeros de ‘Sálvame’

Alba Carrillo, sobre Antonio David Flores: “Le abuchearon y luego había ahí madres de amigas suyas”

Ni su último adiós a las redes sociales ni su asistencia al tanatorio para despedirse de su gran amiga Mila Ximénez han pasado desapercibido. Antonio David Flores, muy afectado por la noticia, viajó de Málaga a Madrid para darle el pésame a la familia de Mila Ximénez. Un polémico adiós en el que unos aseguran haber visto a un hombre roto de dolor y otros a una persona que busca el foco de la cámara.

Hace 15 días que no veíamos a Antonio David Flores, apenas hace vida fuera de su casa, pero el colaborador no quiso faltar en la despedida de su gran amiga Mila Ximénez. El ex Guardia Civil se armó de valor, cogió un tren y se presentó a última hora de la tarde en el Tanatorio de la M-30 para rendir su particular homenaje a su periodista fallecida.

El colaborador llegó por sorpresa y provocó reacciones muy distintas según narra nuestra compañera Ángela Portero en el diario La Razón “Los que estábamos en el interior del tanatorio escuchábamos gritos y aplausos, y vi como entraba un hombre cabizbajo, era Antonio David Flores… Estaba allí cuando escuché un llanto desgarrador, me giré y vi a Antonio David Flores en un sofá que estaba detrás, llorando como un niño chico, consolado por Alba Santana”.

Y es que según contó ante los medios el propio Flores “Son muchos años de relación, la quiero mucho, la tengo muy presente y mi recuerdo de ella van a ser sus risas, sus carcajadas”. Pésame al que también se sumó ante las cámaras de ‘Cuatro al día’, su hija Rocío Flores muy afectada.

“Yo me acababa de ir gracias a Dios y a mí no me han contado esa película que ha contado Ángela Portera”, ha asegurado llena de indignación, Alba Carrillo. Al parecer, hay dos versiones de la misma historia y Alba asegura que Antonio David fue abucheado, pero que también contó el aplauso de gente que él conoce “Le abuchearon y luego había ahí madres de amigas suyas… Al final este hombre siempre quiere atrapar el protagonismo”.

No ha llegado a afirmar que el ex Guardia Civil fuera persona que pidió a esas “amigas” que fueran hasta el tanatorio, pero no se fía de él “Yo dudo de todo lo de Antonio David”. Según han explicado Antonio David le echó mucho valor y dentro de la sala se encontró con amigas de Rocío Carrasco como Terelu Campos e Isabel Rábago y sus compañeros y jefes de ‘Sálvame’.