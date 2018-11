Así ha sido la primera noche de Tony y Makoke fuera de la casa de GH VIP

La audiencia está ansiosa por saber qué hicieron Makoke y Tony después de la gala de GH VIP Y 'Ya es mediodía' tiene la respuesta. Marta López, que es gran una amiga y confidente de la ex de Kiko Matamoros, nos ha dado algunos detalles: "No se besaron ni pasó nada de eso entre ellos pero hablaron de muchas cosas de las que no podían hablar dentro de la casa". ¿A qué cosas intimas que nadie más podía oír se refiere?...