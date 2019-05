Zamarrón, el “Valle-Inclán’ del Congreso: “Lo importante es acatar la Constitución”

En su opinión de médico, no cree que la política de nuestro país esté enferma: “Tiene problemas, pero no hay que preocuparse… El mundo no está en las mejores manos, pero al mismo tiempo se vive un mundo de renacimiento, de renovación y esperanza. Y además, mira a la Ilustración para buscar los mecanismos para seguir adelante. Nuestra gran tragedia es la migración de nuestros jóvenes que se han ido porque se sienten desatendidos, eso sí es preocupante”.